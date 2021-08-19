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國高中延後上課呼聲高　教育部首場線上公聽會

▲「國中和高中生延後到校上課時間」提案，希望將上課時間改為早上9時30分，獲得萬人連署響應，教育部也在今（19）日舉辦公聽會。（示意圖／NOWnews資料照）
▲「國中和高中生延後到校上課時間」提案，希望將上課時間改為早上9時30分，獲得萬人連署響應，教育部也在今（19）日舉辦公聽會。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-19 17:48:13

公共政策網路參與平台日前出現「國中和高中生延後到校上課時間」提案，希望將上課時間改為早上9時30分，獲得萬人連署響應，依據法規，主管機關教育部將給予回應，而原本定於5、6月的公聽會也終於在今（19）日展開，受制於疫情影響改以線上方式舉行。

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民眾去（2020）年底於「公共政策網路參與平台」提案，希望國中和高中生上課時間，延後為早上9點30分至下午5點，牽涉到由教育部主管的「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，今日下午舉辦線上公聽會，上百民眾上線參與。

公聽會中，國教署科長洪甄徽表示，目前依規定，高中課堂為每周35節、單節50分鐘；國中課堂每周32至35節、單節45分鐘，屬於學習節數，其他則屬於非學習節數，由各校自行安排，如早自習、朝會升旗等，上學、放學時間也由學校訂定。

洪甄徽指出，第一節課以前的非學習節數，也就是早自習，每周不可超過2日，自主規劃運用則由學生決定是否參加，所以只要上午第1節前到客即可，每周至少2日，剩餘一日則是導師安排，少數學校已開放一周5天由學生自主運用，而學生如未參加朝會、早自習等，不得列入出缺席紀錄。

台灣青年民主協會日前公布調查，87.8%的民眾認為「有延後上學必要」、 33.8% 支持「延後到 9:30」，而針對未參加朝會、早自習，不得列入出缺席的規範，高達76%未遵守，青民協指出，以目前的課綱設計，教師要在正課時間將課綱內容上完，都有相當程度困難，必須透過借課、第八節等違法方式趕進度，現階段將上學時間延後有困難，建議教育部，要延後上課時間的第一步可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發。

另外24日下午，教育部也將舉辦第二場公聽會，教育部表示，將透過公聽會討論，獲得更多的想法或建議，匯集眾人智慧，進而研議正式政策。


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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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