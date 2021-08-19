國高中延後上課呼聲高　教育部首場線上公聽會

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公聽會中，國教署科長洪甄徽表示，目前依規定，高中課堂為每周35節、單節50分鐘；國中課堂每周32至35節、單節45分鐘，屬於學習節數，其他則屬於非學習節數，由各校自行安排，如早自習、朝會升旗等，上學、放學時間也由學校訂定。
洪甄徽指出，第一節課以前的非學習節數，也就是早自習，每周不可超過2日，自主規劃運用則由學生決定是否參加，所以只要上午第1節前到客即可，每周至少2日，剩餘一日則是導師安排，少數學校已開放一周5天由學生自主運用，而學生如未參加朝會、早自習等，不得列入出缺席紀錄。
台灣青年民主協會日前公布調查，87.8%的民眾認為「有延後上學必要」、 33.8% 支持「延後到 9:30」，而針對未參加朝會、早自習，不得列入出缺席的規範，高達76%未遵守，青民協指出，以目前的課綱設計，教師要在正課時間將課綱內容上完，都有相當程度困難，必須透過借課、第八節等違法方式趕進度，現階段將上學時間延後有困難，建議教育部，要延後上課時間的第一步可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發。
另外24日下午，教育部也將舉辦第二場公聽會，教育部表示，將透過公聽會討論，獲得更多的想法或建議，匯集眾人智慧，進而研議正式政策。
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