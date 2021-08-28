登山女神召喚聞氫哥！「出現就穿比基尼」 釣出爆笑留言
人氣插畫家「聞氫哥」除了圖文詼諧幽默外，也時常在各大臉書粉專底下留言毒雞湯，近日更掀起「聞氫哥之亂」，在臉書上被各KOL、粉絲團們爭相tag標記。而綽號「三條魚」的台灣網紅登山家詹喬愉，今（28）日也嘗試召喚聞氫哥，更用比基尼作餌，果然釣出爆笑留言，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-28 16:36:13
詹喬愉在臉書發文，曬出自己在高處山壁攀岩的照片，笑稱「聽說現在流行召喚聞氫哥～？雖然我不雯也不靘，但可以召喚哥來岩壁上陪我坐坐嗎？」最後更大膽拋下賭注，「...如果真出現我下次就穿比基尼爬...」
而聞氫哥也不負眾望的在留言處華麗現身，「我專長是攀附權貴，攀岩還是先不要」，簡短一句話就讓網友大爆笑，再度上演留言被按讚數比文章被按讚數還高的「最強座標之力」。
網友們紛紛在底下留言回覆說，「聞氫哥真的超爆笑」、「哥。你快成為fb的傳奇了」、「等著看岩壁上的比基尼」、「敲碗比基尼了」。關於聞氫哥最近爆紅，《NOWnews今日新聞》日前便報導過「臉書最強座標之力！『聞氫哥』真面目曝光 再揭漲粉心法」，聞氫哥太太「氫嫂」透露這一波操作至少增加了四萬粉絲，更不忘吐槽老公「陰錯陽差被他矇到而已」。（編輯：倪浩軒）