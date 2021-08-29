百元火鍋為何只加高麗菜？老饕揭「暗黑原因」：你試試看
台灣不論是什麼季節，都有人在吃火鍋，其中「百元小火鍋」更是許多人的熱愛，有些店甚至營業到宵夜，讓夜貓族也可以享受美味的小火鍋，而你是否發現，每次在吃百元火鍋時，裡頭的青菜都只有高麗菜，而沒有其他青菜呢？近日，就有網友熱議「為何百元火鍋都只有高麗菜？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 11:48:09
原PO在PTT貼文指出「常常我們去吃平價的百元小火鍋，裡面的料最基本的一定會附上高麗菜，但是我一直有個疑問，為什麼不能夠搭其他蔬菜啊？前陣子高麗菜貴到爆，一顆要一百元以上，為什麼不能換成價格比較便宜的其他菜？」
貼文一出，網友紛紛回應「高麗菜墊底的話，體積大啊」、「高麗菜墊底，上面擺滿料看起來就豐盛」、「高麗菜體積很大，我講實話，你買一鍋小火鍋之後，把高麗菜全夾起來，你可以看裡面剩什麼，就是百元火鍋，本來食材就有限」、「體積大可以佔一半空間」。
另外，也有內行老饕表示「耐煮，大部分的葉菜煮一下就爛了」、「耐煮之外，也能讓湯頭變甜，一舉兩得」、「體積大看起來很大碗，但料其實不多，另外就是耐煮可以增加湯頭鮮甜」、「耐煮不會爛，可以保持口感，湯頭也會鮮甜」。（編輯：張嘉哲）