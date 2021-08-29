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貢丸湯怎麼喝才內行？老饕曝光「1組合」：越喝越唰嘴

▲有網友好奇提問，「貢丸湯這道小吃，是不是必加『香菜』才夠味？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友好奇提問，「貢丸湯這道小吃，是不是必加『香菜』才夠味？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-29 15:52:57

「貢丸湯」的煮法就非常多元，有人喜歡簡單清淡的口味，有人則偏愛加入各種配料來豐富味蕾。對此，就有網友好奇「貢丸湯是不是必加香菜才夠味？」貼文一出，不但引起網友熱烈討論，也釣出老饕分享1配料組合。

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原PO在《PTT》表示，貢丸湯若沒加香菜，根本沒有買的必要，但很多店家都改加芹菜，更讓她無法接受，「加香菜的根本好吃到爆吧！貢丸還要夠大顆，小顆貢丸太小家子氣了！吃起來根本不夠爽耶」，因此好奇發文問「貢丸湯這道小吃啊，是不是必加『香菜』才夠味？」

▲不少台式小吃都會使用油蔥酥來提味，但其味道並非人人都能接受。（圖／翻攝維基百科）
▲貢丸湯是不少人熱愛的湯品之一，通常都會放入芹菜，撒上胡椒粉。（圖／翻攝維基百科）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「香菜…我不行欸」、「芹菜派的站出來」、「蒜頭跟油蔥酥也非常歡迎」、「芹菜吧，還要白蘿蔔」、「不能缺芹菜！但麵線一定要加香菜，這個應該沒爭議吧」、「是魚丸湯配香菜，你記反了」、「香菜、芹菜，我都要！」、「有遇過加九層塔的，也好喝欸，但最愛加芹菜版本」。

不過，其中被最多人點名的組合是「芹菜+白胡椒粉」，「一定是芹菜+胡椒粉啊，不需要懷疑吧」、「芹菜+白胡椒粉，香菜可有可無」、「芹菜+白胡椒粉+1！絕配啦，越喝越唰嘴」、「本體是白胡椒，要加香菜或芹菜都可」、「芹菜+胡椒粉+白蘿蔔」、「芹菜+白胡椒粉才是王道」。（編輯：許智超）

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