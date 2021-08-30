貢丸湯加香菜才夠味？老饕再曝「2佐料」：增加口感香味

每個人對於美食的定義不盡相同，喜歡的口味當然也不一樣，而「貢丸湯」的煮法就非常多元，有人喜歡簡單清淡的口味，有人則偏愛加入各種配料來豐富味蕾。近日有網友就在PTT提問「『貢丸湯』是不是必加『香菜』阿？」問題引來老饕分享「2靈魂佐料」，他們認為「可以

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PTT女孩板

發文詢問大家「貢丸湯這道小吃是不是必加『香菜』才夠味阿？」他認為，如果是沒加香菜的貢丸湯根本沒有買的必要，因為通常會改被加芹菜，相較之下，加香菜的根本好吃到爆吧！他更強調「而且貢丸要大顆那種，小顆貢丸太小家子氣了！ 吃起來根本不夠爽耶！」

▲有網友在批踢踢詢問大家「貢丸湯這道小吃是不是必加『香菜』才夠味阿？」掀起討論。（圖／翻攝自批踢踢）

芹菜

胡椒粉

「芹菜才是王道！」「芹菜+胡椒粉+白蘿蔔」、「本體是白胡椒，+香菜芹菜都可」、「是芹菜，我加了芹菜」、「芹菜+胡椒粉」「芹菜+白胡椒粉，香菜可有可無」「芹菜+白胡椒粉+1，絕配」、「芹菜好多了，增加口感跟香味」。

另還有網友留言「蒜頭跟油蔥酥也非常歡迎」、「香菜、芹菜我都要！」不過，也有不敢吃香菜及芹菜的鄉民直呼「香菜、芹菜都不行！」「嘔嘔嘔，我都不要，只加胡椒粉」。（編輯：許苡晴）