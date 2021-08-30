外送鹹酥雞點四季豆　他見「份量」愣了：瞬間體驗有錢人

鹹酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選，而鹹酥除了灑上胡椒、梅粉及辣椒粉外，許多店家還提供了蒜頭、九層塔、洋蔥等配料來增添美味口感。近日就有一名男網友透露，自己日前叫外送鹹酥雞，點了「四季豆」，但送來時一看「份量」瞬間無言，讓他不禁直呼「瞬間體驗了一把月底有錢人」。





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」中貼出一張照片並表示，自己叫了外送點了鹽酥雞裡的「四季豆」，一份要價30元，但份量差不多「只有一口」的量！而從照片可以看到，四季豆份量如同原PO所說，大約只有10條左右。





這也讓原PO相當無言以對，忍不住直呼「我真的是......你以為我會抱怨很少嗎？我只是想抱怨我竟然在月底，能那麼奢侈的一口吃下價值30元的四季豆！」他更幽默說道「瞬間體驗了一把月底有錢人」。





▲網友分享一份30元四季豆的份量，大約只有10條左右。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「現在四季豆一斤180...」「不知道有沒有豆芽菜用炸的，比較便宜」、「這一口有點貴，近期的菜價也確實不便宜」、「真的是極度奢侈！」「羨慕你有四季豆可以吃，我到菜市場拿起四季豆都覺得手會抖，莫名的無力，然後默默的飄走」、「6-7根一把，現場30，外送平台架上35，四季豆貴很久了」、「現在四季豆賣相漂亮的1斤160起跳，很貴，所以量少很正常吧」、「前兩天到常去的炸物攤沒看到，還問老闆（有時被夾完老闆還會再補），結果得到現在沒有四季豆的選項」、「我叫鹹水雞的四季豆也這個量」。





此外，還有人直言「再等幾個月到半年的重新栽種與收成，菜價就慢慢平穩了。」（編輯：許苡晴）



