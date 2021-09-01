種出2.6公斤「怪物檸檬」！ 主廚興奮開箱：配沙拉超搭
檸檬味道極酸，不適合直接吃，但十分適合用於調味與調製飲品。不過，澳洲有一對夫妻就種出「怪物檸檬」，不但不適合打成果汁，甚至還重達2.6公斤，而他們將其轉送給一位餐廳主廚，讓許多網友敲碗留言，希望看到怪物檸檬「開箱」的模樣。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 23:08:18
綜合外媒報導，澳洲有一位餐廳主廚帕林卡斯（Melissa Palinkas）在《Instagram》表示，自己在6月時碰到一對來自弗里曼特爾的夫妻，他們在後院種植這種「怪物檸檬（Monster Lemon）」，而在8月22日時，夫婦們轉送了兩顆給自己，讓她迫不及待「開箱」，並將其烹飪一番。
從照片可以看到，怪物檸檬遠遠超過一般的檸檬，且重量還高達2.6公斤，但帕林卡斯發現它不適合用來榨汁，便改用於沙拉，「它的味道很甜，所以我把果肉刮下來，用櫛瓜和青橄欖做了一道檸檬沙拉，並配上檸檬醬」。
另外，帕林卡斯提到，怪物檸檬中間的果肉，類似澳洲土產的柑橘，裡面還有珍珠狀的爆漿果粒，可以灑在沙拉上，而果肉嘗起來酸酸甜甜，一點苦味都沒有，且剩下來的果皮還能拿去釀成新鮮的檸檬酒。
報導也透露，這種「怪物檸檬」的正式名稱是《粗檸檬（Ponderosa lemon）》，據說是枸櫞（citron）與普通檸檬的混種，盛產期則是在冬季。儘管這種檸檬並非營利用品種，但熱衷園藝的民眾，可以拿來裝飾，也能被製成果醬、西式餡餅等食物。（編輯：許智超）