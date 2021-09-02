酸菜白肉鍋加什麼才內行？老饕曝「1佐料」：四川人教的
台灣不論什麼季節，都有人吃火鍋，且火鍋更有多款口味可供挑選，從平價的百元火鍋到麻辣鍋、石頭鍋、涮涮鍋、酸菜白肉鍋等等，應有盡有，滿足所有美食家的味蕾。就有網友詢問大家，酸菜白肉鍋應該要加什麼料？問題一出掀起討論，更有網友透露自己爺爺是四川人，大方分享爺爺的調味秘方。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 17:21:43
原PO在臉書社團《家常菜》發文，詢問大家「酸菜白肉鍋，除了大酸白菜、豬肉，還要買什麼？」文章發佈後引發熱議，網友紛紛分享自己的食譜，就有人留言回覆說，「煮的時候加一點糖，我爺爺是四川人這是一個小秘密」，不藏私曝光爺爺的秘方，讓原PO直呼「好專業，感恩」，更有曾在火鍋店任職的網友認同表示，「我曾經在東北酸菜白肉鍋餐聽當過領班，我有看到剛在臉書裡面有一位網友説湯頭要放糖，那是百分百對的」。
另外也有許多網友建議說，「湯頭可燉大骨更鮮甜」、「豆皮，凍豆腐」、「蛤蜊、蝦子加進去湯頭會甜」、「可以加入幾片的新鮮鳳梨下去一起煮，湯頭會很棒喔」、「川丸子」、「沾醬學問大，不要沙茶醬！和酸菜白肉鍋完全不搭。家庭吃買腐乳醬或白芝麻醬吧」。
還有網友認為鍋子也很重要，「鍋子要買白鐵的鍋，他加熱快，熱度夠，才能把酸菜的味道逼出來」、「掐絲琺瑯紫銅鍋」、「用銅鍋」、「砂鍋最實用」。（編輯：倪浩軒）