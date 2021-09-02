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蕎麥麵為啥紅不起來？內行曝「背後瓶頸」：不是醬汁問題

▲蕎麥麵在日本非常受歡迎，但在台灣就還好。有網友好奇詢問，「蕎麥麵為啥不流行？」引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲蕎麥麵在日本非常受歡迎，但在台灣就還好。有網友好奇詢問，「蕎麥麵為啥不流行？」引發熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 22:16:37

日本一直是許多台人出國旅遊的首選目的地，而日本美食也是深受大家喜愛，不少日式餐廳在台灣開幕時，總是會掀起一波排隊風潮。但也不是所有日本食物都能在台灣同樣受到歡迎，就有網友好奇詢問「蕎麥麵這麼好吃又不胖為啥不流行？」引發熱議。

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原PO在PTT發文表示自己很愛吃麵，認為蕎麥麵相較於是精緻澱粉的白麵，可以算是低GI（升糖指數），不會太刺激胰島素、飽足感維持久，而且香香的，口感也不錯。在原PO心目中蕎麥麵樂勝白麵，但在台灣販售蕎麥麵的店家卻沒有特別多，讓他不禁好奇詢問「蕎麥麵這麼好吃又不胖為啥不流行？有沒有為啥蕎麥麵不流行的八卦？」

問題曝光掀起討論，鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「台北好吃的蕎麥麵超少」、「不會飽」、「台灣不流行蕎麥麵」、「缺乏麵類的筋性」、「好吃的很少」、「台灣人吃重鹹，太清淡的東西吃不慣啦」。

▲有網友認為要放入冰水是蕎麥麵的精髓，但也是製作最麻煩的步驟。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友認為要放入冰水是蕎麥麵的精髓，但也是製作最麻煩的步驟。（圖／翻攝自PTT）
不過除了口味喜好差異外，也有內行網友指出不容易做出好吃蕎麥麵的「關鍵原因」，認為蕎麥麵煮起來不難，醬汁調起來也不會差太多，但「麻煩的是中間要用冷水洗，最後要丟到冰水裡面冰鎮吃起來才會彈牙好吃」，更透露自己試過常溫吃蕎麥麵就很普通。而這個放入冰水的步驟看似不困難，但一般店家若非專賣蕎麥麵，「廚房裡的環境要弄個冰水來冰鎮麵是很麻煩的」，這也是為何蕎麥麵不流行的原因。（編輯：倪浩軒）

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