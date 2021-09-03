他吃拉麵「1舉動」喊怪！內行秒懂狂讚：日本人本來就會
台灣人不僅喜歡到日本旅遊，許多人更對日本美食愛不釋手，尤其是日式拉麵，濃稠的湯頭搭配Q彈麵體，讓不少人吃得銷魂。不過，近日有網友就在PTT八卦版提到，他吃拉麵會叫一碗白飯放入湯裡，變成另類的湯配飯， 笑稱「這樣吃很怪嗎？」貼文曝光引發熱議，內行人卻反讚「日本人本來就會這樣吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 07:50:14
原PO表示，最近突然想吃拉麵，可惜家附近的拉麵店不多，隨便找了一家連鎖拉麵店用餐，並發現一個新吃法，就是先吃完拉麵，剩下濃濃的湯就叫了一碗白飯，放入湯裡，瞬間變成另類的湯配飯，意外的還不錯吃，不禁好奇詢問大家「這樣吃很怪嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「喝得了的湯我都直接喝光，太濃的就算加飯也吃不完，所以不會，說到底我本來就無法接受湯類加白飯」、「沒有一定要喝完，看個人」、「這樣太鹹了」。
不過，也有內行網友立刻表示「不是一定要的嗎？」「日本人本來就會這樣吃！」「我都是放湯匙上沾欸，整個倒下去有點不雅觀，不過這麼吃都是老饕，值得讚許！從以前就都是這樣吃，日本人有些也會這樣吃」、「加入飯後連同湯吃光，這不是對拉麵的基本尊重嗎」。（編輯：賴詠璿）