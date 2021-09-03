為何「健康餐盒」總會賣破百元？知情人點1關鍵：沒辦法
現代人對於飲食越來越有要求，也因此「健康餐盒」也越來越夯，而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『健康餐盒』總是會賣破百元？」沒想到就有知情人點出了1點關鍵，直言「真的沒辦法」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 10:16:36
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「健康餐盒為什麼越來越貴？」的文章表示，「我記得健康餐盒已經流行一陣子，我覺得合理的價格大約落在100-120之間，結果最近看到好多新開的店都開始125-150，有的更誇張...」這也讓原PO開始疑惑「可是健康餐盒不就所謂的水煮餐嗎？到底為什麼越賣越貴阿？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「現在哪些東西沒有越來越貴？」、「花錢買時間，現在生活這麼忙誰還有時間自己煮，而且吃得健康啊，不過還是要選，有些肉超薄或是柴，就不值得那個價格」、「跟早午餐一樣啊，有個薛頭就可以賣你2倍」、「同樣的東西，太便宜反而沒人買」。
甚至更有知情人點出健康餐盒的「用料」才是關鍵，「沒辦法，用料都用最頂的」、「無油、無調味料，原食材要很新鮮，成本就很高」、「水煮食材本來就要新鮮，沒辦法用高油、高鹹蓋掉，水煮不新鮮一吃就知道了」。（編輯：王柏文）