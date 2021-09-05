「高階電子鍋」煮白飯大勝電鍋？答案一面倒：千萬別自嗨
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手，而隨著科技的發達，「電子鍋」問世後，許多主婦們紛紛選擇電子鍋，因此這也讓網友在網路上表示疑惑「『高階電子鍋』煮白飯是不是大勝電鍋？」沒想到網友答案一面倒，直言「千萬別再拿電鍋自嗨」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 14:14:24
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「高階電子鍋真的煮得比較好吃？」的文章表示，「看上高階壓力鍋，真的煮出來的十穀米、糙米會比較好吃嗎？還是整體操作比較方便？有經驗的朋友請分享一下，謝謝」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒大讚「用電子鍋煮真的好吃」勝過電鍋，「真的有差啊，科技會進步，台灣人只會拿幾十年前的電鍋自嗨」、「是真的比較好吃，可是要煮超久」、「不需要很好的，只要用電子壓力鍋煮，一定比較好吃」、「真的有差，而且還煮超快、超爽」、「傳統電鍋真的很難吃，不要跟外國人介紹來煮米飯，丟人現眼，那只是蒸煮加熱器而已，雜牌電壓力鍋都屌打」、「差超多，用過回不去」、「有，用多功能鍋煮就很好吃了」。（編輯：王柏文）