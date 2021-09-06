用「這油」煮菜超想吐！他轟糟蹋食物　網全認同：臭到爆

一般而言，我們在煮菜時都需加入適量的油來乾煎或快炒，而大家選擇的油品也不盡相同。近日就有一名網友透露，自己用「椰子油」來煎蘿蔔糕，沒想到味道聞起來竟超怪，讓他吃到差點沒吐出來，便好奇詢問大家「有類似經驗嗎？」結果掀起不少網友共鳴，許多人都直呼「臭到爆！」

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原PO在PTT女孩板以「

用椰子油煎東西，噁心到想吐

」為題發文，他表示，自己從來沒買過椰子油，結果前天剛好看到超市在特價，就拿了一罐，查了一下說也可以加熱烹調，他便想說拿來煎個蘿蔔糕試試看，沒想到加熱才沒多久就開始發煙，雖然有椰子味，但聞起來是詭異的。

原PO透露，「東西煎完我吃到差點沒吐，整個沾到椰子怪味不說，還有點辣口，超級糟蹋蘿蔔糕，一整個後悔拿椰子油來煎，現在只想把整罐處理掉而已......」他並好奇提問「有人有類似經驗嗎？我覺得我的初體驗整個扣分，嘔嘔嘔。」

▲近日有網友透露，自己用「椰子油」煎蘿蔔糕，沒想到味道聞起來竟超怪，讓他吃到差點沒吐。（圖／取自pixabay）

對此，許多網友一致認同，紛紛回應「討厭椰子油，有陣子家裡煮飯不知道為什麼要拌一匙椰子油進去，整鍋臭掉」、「一點也不香QQ，炒菜、煎蛋也很可怕」、「+1，試過煎蛋噁心死了，雞蛋這種百搭的東西居然被椰子油糟蹋了」、「就是味道不搭吧...感覺用在甜食比較合」、「覺得不適合炒菜，那個味道會反胃，不是東西不好，是適合用在其他地方」、「我也受害過，煮出來的味道真是令人作嘔」、「曾用酪梨油煮菜就受不了，椰子油味道更夭壽重」、「我媽之前也拿椰子油炒過菜，很像油耗味，椰子油真的不太適合做菜」、「看標題還以為是我發的文，幾年前我媽不知道哪裡看到椰子油很健康，買了超大一罐，炒菜什麼的全部用那個，超臭，臭到爆！」

另還有人直指「煎牛排很香啊！」「我是覺得蠻香的啦！可是絕對不想拿來煮飯」、「我都拿來油漱、護髮或做蛋糕加一點」、「建議你椰子油可以拿去做成洗衣肥皂，或是護髮油，可以上網找配方」、「做甜點不錯，我拿來用麵包機做吐司。」「我家試過很多料理，只有蕃茄肉醬吃起來還不差」、「拿來卸妝真的很好用」。（編輯：許苡晴）