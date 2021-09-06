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「夜市牛排500↑」不乾脆吃餐廳？內行揭真相：誤會大了

▲原PO在夜市看到一客要價500元的牛排，不禁納悶「為什麼不乾脆去大餐廳？」（示意圖／翻攝自flickr）
▲原PO在夜市看到一客要價500元的牛排，不禁納悶「為什麼不乾脆去大餐廳？」（示意圖／翻攝自flickr）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 08:45:53

台式牛排能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，深受不少民眾喜愛；近日，有網友在PTT八卦版提到，看過夜市牛排菜單上，常有200元以上的牛排餐點，甚至還有超過500元的，不禁納悶「為什麼不乾脆去大餐廳？」貼文曝光引發熱議。

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原PO表示，每到發薪水就會去吃台式牛排慰勞一下自己，直呼「玉米濃湯、汽水喝到飽就是爽，不過我自己只有點過一般的沙朗，那種200多元以上的真的有人會吃嗎？」甚至在夜市有看過一客要價500元的牛排，他不禁好奇詢問廣大鄉民「為什麼不乾脆去大餐廳？」

▲原PO在夜市看到一客要價500元的牛排，不禁納悶「為什麼不乾脆去大餐廳？」（圖／翻攝自PTT）
▲原PO在夜市看到一客要價500元的牛排，不禁納悶「為什麼不乾脆去大餐廳？」（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台北很多都超過這價位」、「台北夜市牛排不超過200的品項很少好嗎」、「方便啊」、「夜市的醬有些很讚，比牛排館的好吃」、「我都點最便宜的」、「我都雙拼」、「想吃雙倍肉的不是就會超過200」。

對此，有過來人表示，夜市的500元牛排除了份量大，肉質也不算太差，因為相同等級的牛排，在餐廳可能售價更高，這種品項也同時滿足不同顧客的需求，「點過500的，好吃」、「12盎司的吃得爽」、「夜市牛排並非都劣質，這誤會很大」、「想吃大份肉的可以點」、「夜市有些貴的肉質不錯，可以買」、「大餐廳更貴」。（編輯：賴詠璿）

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