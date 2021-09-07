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影／一週UBike挑戰！肉肚肚晉升「冰塊盒」腹肌

▲隨處可見的共享單車「UBike」，也能成為健身器材。（圖／生活不boring 授權）
▲隨處可見的共享單車「UBike」，也能成為健身器材。（圖／生活不boring 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-07 18:00:00

新冠肺炎疫情自今年5月起持續嚴峻，不少民眾都因此沒機會運動，甚至有些居家隔離過久，體態因此有些走樣。Youtube頻道「生活不boring 」這次就要來挑戰「一週UBike」計畫，讓自己略為變寬的身體回到原型，保持健康。

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▲影片一開始，柏霖就和大家分享使用共享單車的好處。（圖／生活不boring   授權）
影片一開始，頻道主柏霖就先表達使用UBike健身的好處，主要有三大優點，分別是「因為它很方便」、「以時計價價格公道」、「節省腳踏車本身的成本」，不同於需要月費的健身房，使用共享單車不但處處可見，更可以用小額的金錢，換到大的健身作用，十分推薦。



然而除了騎單車以外，要能迅速在一週減肥並塑形，絕對少不了飲食及其他健身方式，因此柏霖也減少了澱粉的攝取，並使用黑咖啡促進新陳代謝，還添購了搖鈴、滾輪等居家可用的健身器材，終於成功在一週後，展現些微的冰塊盒腹肌，體重更是從 72.1 公斤降到了 67.9 公斤，相當成功。


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▲除了運動之外，飲食也要相當注意，才能達到更好效果。（圖／生活不boring   授權）

影片最後，他也和大家分享了這一週的心得，除了盡可能攝取「原型食物」之外，飲水也要每日都超過 2 公升，才能順利達到相輔相成的作用。而運動千萬要適量，不要一直想超越極限，逐步提升，才能健康地瘦下來。（文字編輯：沈傳恩）


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▲一週後，不只體重掉了4公斤以上，連腹肌都開始出現。（圖／生活不boring   授權）

▶感謝授權：生活不boring 
原始影片：https://youtu.be/fYa8tdfnJmc

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