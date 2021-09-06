高麗菜太硬怎解決？內行大談「質變訣竅」：師傅會這樣做
高麗菜常見於各個家庭的餐桌上，尤其台灣本土栽種的，口感更是清脆香甜。不過就有網友買到太硬的進口高麗菜，不禁疑惑「怎樣才能改善其口感？」立刻釣出內行人公開大談外面店家會使用的「質變訣竅」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-06 15:22:32
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到「最近菜價貴，都買進口的高麗菜，但是進口的菜都很硬，只好改成半炒半燜方式料理，成品出爐雖然有軟爛一些了，但是連帶讓菜味都沒有了，有什麼方法可以改善嗎？」
不少網友看完過程後則紛紛回應「是品種問題，堅持吃尖頭的，進口本來就硬又沒菜味」、「進口高麗菜適合切絲做生菜吃，用熱炒的一點也不好」、「外國的高麗菜主要都是用來做生食的沙拉或醃漬，用來清炒，口感真的不佳」、「是台灣的高麗菜太好吃了，再過一陣子再買台灣的高麗菜就好了」、「在日本念書的時候買他們的高麗菜真的沒辦法炒，怎麼弄都很難吃，只能弄高麗菜絲加胡麻醬生吃」。
不過也有內行人提供訣竅「以前自助餐上班師傅的做法，會先燙過，水要加鹽或糖，燙到7分熟撈起來瀝水再炒過就好吃了」、「用糖或鹽抓醃過，靜置軟化出水後洗一洗再炒」、「詹姆士教用鹽醃後再炒，我都用這招」、「一定要吃的話，改切細絲炒試看看，我家都這樣切」。（編輯：潘毅）