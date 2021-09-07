新竹縣市合併？內政部：現無法源、人口不足升直轄市

（中央社記者陳俊華台北6日電）新竹市長林智堅提出「大新竹」縣市合併議題。內政部民政司副司長鄭英弘6日說，地方制度法規定人口達125萬人等條件，得設直轄市，但新竹縣市人口合併後仍不足，且還要看新竹縣的意見。





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林智堅6日表示，新竹縣市合併是公共議題，有急迫、必要性，希望引發民眾思考城市未來發展，大家不要做選舉聯想。





鄭英弘6日下午向中央社記者表示，地方制度法第4條規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要地區得設直轄市。





他說，縣市合併升格直轄市的前例，還有台中市與台南市，但就算新竹縣、市合併後，人口數還是不夠升格。





根據新竹市政府統計，截至110年8月底，新竹市人口共45萬2781人；另外，新竹縣政府統計，截至110年8月底，人口數57萬3858人，兩者合計共102萬6639人。





鄭英弘說，新竹縣市如果只是要單純合併、不升格為直轄市，地方制度法規定，縣市之新設、廢止或調整，「依法律規定行之」，但現行法沒有相關規定，須待「行政區劃程序法」草案立法完成後，才有合併2個以上行政區域為一個行政區域的相關規定。





另外，依地方制度法規定，如果縣市擬與其他直轄市、縣市合併改制為直轄市者，相關縣市政府得共同擬訂改制計畫，經縣市議會同意後，由內政部報請行政院核定。鄭英弘說，目前這只是林智堅表達的意見，還要看新竹縣以及各方面的意見。（編輯：謝佳珍）1100906



