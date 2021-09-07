炒青菜只會拌蒜？老饕「丟2物」秒鮮甜：孫子孫女搶光光
炒青菜是我們日常生活中經常吃到的一道簡單佳餚，一般像是常見的空心菜、地瓜葉、高麗菜等等，都深受民眾喜愛。但也因為經常在餐桌上吃到，就有網友透露自己炒青菜習慣加蒜末用油炒或是水煮燙過拌油蒜，但已經吃膩了，詢問大家還有什麼新花樣？問題引發熱議，釣出許多老饕分享撇步。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 17:28:44
原PO在臉書社團《家常菜》發文，詢問大家「空心菜、龍鬚菜、地瓜葉這三種青菜的料理方式」，透露自己只敢吃這三種青菜，通常加很多蒜末用油炒跟水煮燙過拌油蒜，但變不出什麼其他花樣已經吃膩，「現在光用想的我就完全不想吃了」，但也吃不下去其他青菜，於是只好向網友們求救。
內行大廚們紛紛分享各式各樣的炒青菜料理，「加一點嫩薑，一點肉絲或雞肉絲煮湯，水不要太多清淡清淡的，我家的孫子孫女都會吃喔」、「空心菜炒豆腐乳，地瓜葉炒皮蛋，地瓜葉炒鳳梨醬，空心菜炒肉絲放沙茶醬」、「龍鬚菜，地瓜葉都炒自己醃的鳳梨豆醬好吃又下飯」、「龍鬚菜川燙後用日式胡麻醬很好吃！空心菜可以炒沙茶或是豆乳，地瓜葉炒皮蛋」。
另外也有網友建議，「龍鬚菜燙過加美乃滋，或者加和風醬油柴魚片」、「龍鬚菜我試過用和風醬下去做涼拌的還不錯吃」、「龍鬚菜炒櫻花蝦，蒜頭爆香」、「試一下水煮瀝乾水分灑一撮柴魚片、有海苔片芝麻也灑一點，然後淋上喜歡的醬油滴幾滴香、麻油，清爽好落喉」。（編輯：倪浩軒）