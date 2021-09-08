炸豬油怎麼處理才香？婆媽曝「不敗秘方」：不會有油耗味

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貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多內行老饕分享個人心得，「教你不敗的方法，如果家庭的量用100元約可買3～4斤，水400cc約2碗冷水加五香粉或是3香粉，放入豬油塊，水煮到蒸發變成油炸。這樣的油有香氣，重點不會壞不會有油耗味，耐放可放室溫，油炸可以再跟油蔥酥變成肉燥」、「豬油最好請老闆絞碎，好處是出油快油渣很小，將豬油放入鍋中加一點水將它拌勻蓋上蓋子，才不會油爆才安全，都不要打開蓋子全程用中火炸到聞到豬油香，看到油渣剩一點點，這個時候關火，把油渣撈起來放涼再裝瓶，冷卻後就可以看到很白色的豬油」、「放水下去是避免部份炸過頭或是炸的不完全，所以放水一起加熱可以讓所有的豬油平均受熱，這樣炸出來的油色比較漂亮也不怕炸焦」。
另外也有網友建議，「放些冰糖，豬油放久都不會有臭油味」、「放點桂皮更香，我每次都有放桂皮」、「升級版就是豬油再加上紅蔥。不然就是蒜片。增加其風味」。
至於該買哪個部位，每人看法喜好不同，有網友點名「板油」，也有網友推薦「大油」、「軟油」，還有網友認為「直接跟攤商說你要買豬油就好，大部分都會問你要切還是要用機器絞碎一點」。更有網友覺得「不管什麼部位豬油，只要自己炸的就是好」、「哪個部位的油炸起來都一樣」。（編輯：倪浩軒）