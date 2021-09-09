她買「隱藏版高麗菜」婆婆秒臉綠！網揭真相：一堆人認錯

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▲原PO買回高山高麗菜，引發網友熱議。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）

現在的確是高山高麗菜的產期，可能是高山高麗菜無誤，且稱其實很多人都認錯，尖的跟平的只是品種不同，不一定是代表種植的緯度