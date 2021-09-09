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她買「隱藏版高麗菜」婆婆秒臉綠！網揭真相：一堆人認錯

▲原PO買回高山高麗菜，引發網友熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO買回高山高麗菜，引發網友熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 10:35:11

「高麗菜」除了拌蒜清炒外，也可拿來煮湯或加入火鍋，是許多人家中料理常見的蔬菜之一；對此，近日一名女網友在臉書分享，她買了一顆「高山高麗菜」回家，婆婆卻當場嫌棄「這怎麼看都不是」，貼文曝光引發熱議，內行一看秒懂真相，並分析辨別方法。

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，她買了一顆「高山高麗菜」回家，婆婆一看就立刻說「妳被騙了！這怎麼看都不是高山高麗菜，絕對不是」。她心裡想「如果不是的話，那不是騙人嗎？」但因為對菜不熟悉，不禁好奇詢問廣大鄉民「不知道大家有無買過，甜嗎？是真的高山的嗎？」

▲原PO買回高山高麗菜，引發網友熱議。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲原PO買回高山高麗菜，引發網友熱議。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「高山就是尖頭的，不是平的、橢圓的，顏色比較脆綠」、「煮來吃就知道啦，高山的脆、甜」、「高山的高麗菜其實範圍很廣。高山的指的是山上，但是海拔高不高是關鍵」、「就看你們怎麼定義高山了，不知道海拔到多少才是高山」。

對此，也有網友解釋，現在的確是高山高麗菜的產期，可能是高山高麗菜無誤，且稱其實很多人都認錯，尖的跟平的只是品種不同，不一定是代表種植的緯度，「尖頭與平頭只是品種的差異而已，山上也有種植平頭的高麗菜，所以並沒有辦法靠外表來分辨，通常山上的外表會比較翠綠，切開也會比較紮實而且比較小顆」。（編輯：賴詠璿）

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