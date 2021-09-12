影／夫妻挑戰用台語逛菜市場 他表示傳統市場超有人情味
去市場買菜很多人都會用台語溝通，才會讓人覺得很親切，但對於不會台語的人卻是一項很大的挑戰。YouTube頻道「戴妮塔 Nita & Dai's Daily」這對夫妻透露本身台語不好，因此決定到市場挑戰用台語買菜，困難的任務讓不會台語的兩人都非常緊張。
影像中心/綜合報導
2021-09-12 18:00:00
首先他們些列出今天要購買的食材，一共有 9 樣食材，沿路不斷想各種食材怎麼說，好在許多攤販應答都用國語，但為了完成這項挑戰，他們也會請攤販教他們台語唸法，夫妻倆盡量用台語回應，在影片中兩人不斷用不流暢的台語溝通，讓許多人覺得非常有趣。
這次採買的過程中還遇到戴爸的朋友，意外獲得免費的李仔糕。接著他們也買了豬肉、秀珍菇、蒜苗、薑…等等食材，準備好食材後夫妻倆就開始準備這一餐，他們也順便分享這次去市場感受到滿滿的人情味，跟去超級市場比起來，有更多人與人之間的交流，也感受到攤商們的熱情，這集新手夫妻逛市場也順利成功。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：戴妮塔 Nita & Dai's Daily
完整影片：https://youtu.be/BenGeBNbZMM