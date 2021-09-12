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影／夫妻挑戰用台語逛菜市場　他表示傳統市場超有人情味

▲新手夫妻認為在傳統市場可以跟很多的人交流，較有人情味。(圖／戴妮塔 Nita & Dai's Daily　授權)
▲新手夫妻認為在傳統市場可以跟很多的人交流，較有人情味。(圖／戴妮塔 Nita & Dai's Daily　授權)

影像中心/綜合報導

2021-09-12 18:00:00

去市場買菜很多人都會用台語溝通，才會讓人覺得很親切，但對於不會台語的人卻是一項很大的挑戰。YouTube頻道「戴妮塔 Nita & Dai's Daily」這對夫妻透露本身台語不好，因此決定到市場挑戰用台語買菜，困難的任務讓不會台語的兩人都非常緊張。

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▲沿路練習每一種食材的台語。(圖／戴妮塔
▲沿路練習每一種食材的台語。(圖／戴妮塔 Nita & Dai's Daily授權)
首先他們些列出今天要購買的食材，一共有 9 樣食材，沿路不斷想各種食材怎麼說，好在許多攤販應答都用國語，但為了完成這項挑戰，他們也會請攤販教他們台語唸法，夫妻倆盡量用台語回應，在影片中兩人不斷用不流暢的台語溝通，讓許多人覺得非常有趣。


這次採買的過程中還遇到戴爸的朋友，意外獲得免費的李仔糕。接著他們也買了豬肉、秀珍菇、蒜苗、薑…等等食材，準備好食材後夫妻倆就開始準備這一餐，他們也順便分享這次去市場感受到滿滿的人情味，跟去超級市場比起來，有更多人與人之間的交流，也感受到攤商們的熱情，這集新手夫妻逛市場也順利成功。（文字編輯：胡繼偉）


▲遇到不會說的食材還會請老闆教。(圖／戴妮塔
▲遇到不會說的食材還會請老闆教。(圖／戴妮塔 Nita & Dai's Daily授權)

▶感謝授權：戴妮塔 Nita & Dai's Daily
完整影片：https://youtu.be/BenGeBNbZMM 

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