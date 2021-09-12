最爛的「烤肉經驗」是什麼？眾分享心聲：1行為最惹人厭
許多人會趁著中秋連假與家人朋友一起烤肉，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「最爛的『烤肉經驗』是什麼？」沒想到就有眾多網友分享出心聲，直言「有1種行為最惹人厭」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 13:23:08
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「烤肉帶什麼最賭爛」的文章表示，「想起某年約烤肉的時候，有的人帶肉、有的人帶青菜或飲料等等，偏偏就有人帶某個朋友的前男友來...讓整場烤肉氣氛尬到爆！各位最不喜歡的烤肉經驗是什麼？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不幫忙烤就算了，吃完也不幫忙收拾的」、「不幫忙處理食材，嘴別人食材處理很糟」、「晚來提早走，不幫忙生火也不幫忙整理」、「負責帶木炭然後大遲到」、「一直講人家烤得怎樣怎樣，又不幫忙烤的...」、「帶張嘴，指手畫腳又只會吃」、「吃完不幫忙收拾、吃霸王餐」。
不過大多數人都點出「帶沒在邀約名單的人來烤肉」最讓人討厭，「另一半，尤其是不熟的，比肉不熟還幹」、「帶女友，吃飽就走真的有夠討厭」、「只帶女友的」、「帶女友又出一張嘴的，真的是在哭」、「不認識的人」、「不認識的人+1，有夠尷尬...到底來幹嘛」。（編輯：王柏文）