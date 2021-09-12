「荷包蛋」怎麼吃最棒？老饕坦言1美味組合：發現新世界
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日就有網友在網路上表示疑惑「『荷包蛋』該怎麼吃最棒？」沒想到就有老饕坦言1美味組合，直言「好吃到發現新世界」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 10:11:54
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「荷包蛋大家會吃全熟還是半熟？」的文章表示，「是這樣的，我常看到一堆早餐圖都會有荷包蛋，想問大家會習慣吃全熟還是半熟的？另外荷包蛋會淋什麼醬汁？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「半熟的，淋一點醬油，爽翻天靈蓋」、「一半全熟、一半半熟」、「新鮮吃半熟」、「半熟 醬油膏」、「喜歡外面焦脆、中間沒熟的」、「半熟，灑一點鹽巴，啊嘶」、「蛋如果不是那種高級的，不熟會有腥味」、「半熟呀，超好吃」。
甚至更有老饕坦言1種美味組合，為「滷肉飯+半熟蛋」，紛紛留言表示「這樣配你會發現新世界」、「滷肉飯也半熟」、「半熟荷包蛋配上一碗滷肉飯哪有不好吃的理由」、「滷肉飯加上半熟荷包蛋超銷魂啊」、「這樣的搭配根本完美」。（編輯：王柏文）