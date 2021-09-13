鍋燒意麵好吃在哪？老饕「加1料」秒升級：吃一次就上癮

台灣美味小吃眾多，而「鍋燒意麵」便是其中一種，不少老饕都對其愛不釋手，不過，口感及味道這種東西非常主觀，有人覺得好吃，也有人認為難吃！一名網友就在PTT女孩板提問「

到底是誰才會吃鍋燒意麵這東西啊？

」釣出老饕分享「加1料」秒升級，大讚「吃一次就上癮！」

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原PO發文表示，「點鍋燒烏龍麵、冬粉、河粉、雞絲麵、泡麵，都是正常人，誰會去點鍋燒意麵這種麵體吃起來像塑膠口味的麵啊？麵體軟掉，比化掉的餅乾還難吃；麵體熟的，吃起來外面化掉、裡面硬硬的。那麼難吃的麵體，為什麼會成為鍋燒麵的代名詞呢？愛吃鍋燒意麵的～出來面對！」

▲鍋燒意麵。（示意圖／翻攝自臉書）

問題一出，網友隨即議論紛紛「鍋燒麵超難吃，那個麵下鍋會有一個臭油埃味」、「好吃啊！麵炸過有種香氣，外酥內軟，吸飽湯汁後口感更上一層樓」、「鱔魚唯一正解」、「鍋燒意麵真的難吃，不過難吃的是油炸意麵，鍋燒麵好吃」、「鍋燒意麵就是麵要硬，湯頭要有味道，料不能太多，不能有一堆雜七雜八的東西」、「意麵吃起來比較有口感，炸過比較香啊！」「不要泡太久，硬硬的就會超好吃」、「口感蓬鬆的很舒服啊！」

另也引來專業吃貨傳授絕神吃法，那就是加入「

沙茶醬

」，「加沙茶就會變很好吃！」「加了沙茶馬上升級，變得超級好吃」、「必加沙茶...加了又是另一種風味」、「那是你不懂吃，一定要加沙茶才對味」。此外，還有人直呼「鍋燒意麵配鹽水雞，人間美味！」（編輯：許苡晴）