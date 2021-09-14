陸網瘋傳「冷凍柚子」中秋大忌！他實測見獵奇成品秒崩潰

一年一度的中秋節近在眼前，民眾除了烤肉、吃月餅以外，也常會收到「柚子」當作佳節伴手禮，而近日在中國卻有個「熱門禁忌」勸民眾收到柚子千萬別拿去冷凍，沒想到這反而掀起不少微博網友「不信邪」紛紛在家自行嘗試，結果柚子冷凍過後的成果照卻被接連吐槽根本是「萬聖節素材」，一口吃下去口感更讓他大嘆「難以下嚥」。

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▲中秋柚子種類百百種，除了白肉外還有紅肉、文旦等不同品種。（示意圖／取自pixabay）

× ▲中秋柚子種類百百種，除了白肉外還有紅肉、文旦等不同品種。（示意圖／取自pixabay）

隨著中秋假期到來，不少民眾都收到了親朋好友、工作夥伴送來致意的柚子，平時柚子好保存不需冷凍處理，但近日在中國微博熱搜卻竄起一個熱門話題指稱

「柚子千萬不要冷凍」

，知名微博博主「弄潮兒大總管」更稱這是中秋禁忌「想要冷凍什麼水果都可以，但千萬不要冷凍柚子」。

只見有網友「不信邪」將充滿纖維的紅肉柚子放進冰箱，並剝去綠色外皮裝進保鮮盒中，不過經過冷凍處理的柚子花，一瓣一瓣盛盤後模樣看起來就像一盤裝滿了內臟器官的恐怖料理，獵奇景象也讓陸網望之卻步，紛紛喊著看了就沒食慾「這是萬聖節的素材吧」、「我以為是手術切下來的組織」、「真的無法直視」、「好像豬腦」。

▲網友實測冷凍紅肉柚子厚的獵奇模樣讓不少民眾看了直呼「不忍直視」。（圖／翻攝自微博「弄潮兒大總管」）

× ▲網友實測冷凍紅肉柚子厚的獵奇模樣讓不少民眾看了直呼「不忍直視」。（圖／翻攝自微博「弄潮兒大總管」）

不過也有網友好奇「吃起來口感如何」、「冷凍後有比較好吃嗎」，原PO則搖頭表示實測結果「口感難以下嚥」、「真的不能凍柚子」，此外營養師顧中一也在微博上解釋，其實像柚子這類水份含量較多的水果，其實都不建議放到冷凍庫保存。家裡普通冰箱往往不如商用冰箱能在零下30度快速冷凍，通常在冷凍過程時間會被拉長，食物中的水分型態變化影響品質與口感，養分也跟著流失；解凍後也容易因為被撐破的細胞壁而變軟失去口感。（編輯：楊智傑）