佛手瓜怎麼料理才美味？內行曝「簡單2招」：鮮甜又可口
近年來愈來愈多人開始瘋櫛瓜料理，不過櫛瓜在台灣並不這麼常見，就有網友透露自己去菜市場想買櫛瓜，結果卻一時衝動買回「佛手瓜」，讓他好奇詢問大家該怎麼料理？
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 15:00:00
原PO在臉書社團《廚藝公社》發文，透露自己早上去市場原本要買櫛瓜，看到旁邊這個佛手瓜青翠可愛，「一時衝動就買了」。不過原PO直言自己根本不知道怎麼料理，於是只好向大家求救，「拜託各位料理高手教教我～」
問題一出掀起討論，許多內行老饕紛紛留言回覆說，「削皮！蒜頭，辣椒，切片清炒，鮮甜可口」、「可以做成佛手瓜版本的情人果。或是油＋蒜＋辣椒爆香切片炒，真的特爽脆特好吃」、「清炒超好吃」、「切片炒蛋超好吃」、「煮排骨湯，炒肉絲，涼拌」。
另外也有網友建議，「切絲炒鹹蛋」、「可以港式煲湯，佛手瓜、紅蘿蔔、豬骨、蜜棗、瑤柱或章魚乾一起煲湯，超好喝」、「煮排骨湯，有一次去原住民朋友家，他們就是這樣煮的好吃極了」、「削皮切片炒五花肉脆脆的，昨晚才煮」、「也可以滷肉」。
綜觀網友留言，各位婆媽大廚們的私藏食譜可真不少，料理方式五花八門，但其中「清炒」和「煮湯」獲得最多人點名，堪稱佛手瓜最簡單又美味的不敗料理秘訣。（編輯：倪浩軒）