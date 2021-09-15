中秋烤肉買沙茶當沾醬？男疑惑求解　網曝「英文」藏玄機

中秋連假就在眼前，不過今年因為疫情不少民眾期待已久的烤肉活動只能無奈取消，日前就有民眾和友人聊天抱怨自己食材都準備好了，卻無法順利成行，不過在他採買的清單當中，竟然出現「沙茶醬」的，這就讓他滿頭霧水「烤肉是沾沙茶醬？是我太落後還是朋友太超前？」，沒想到文章曝光後意外釣出內行網友解釋真相，直呼「這樣烤才內行！」。

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▲中秋烤肉活動因疫情暫緩，不少民眾相當無奈。（圖／NOWnews資料照片）

× ▲中秋烤肉活動因疫情暫緩，不少民眾相當無奈。（圖／NOWnews資料照片）

這名網友先是在PTT發文表示，日前與朋友討論到今年中秋連續假期因為疫情無法相約烤肉，友人此時卻回了一句「連沙茶醬都買好了」，語氣相當無奈。不過這就讓原PO十分納悶，一般來說沙茶醬多半用於火鍋沾醬，還以為是朋友刻意反串要改吃沙茶火鍋，沒想到追問後對方才秀了張照片證明，為了中秋烤肉他真的是買「沙茶醬」而非市面常見的烤肉醬。

對此，原PO也驚訝表示一直以來都是搭配烤肉醬的自己，聽到友人的奇特吃法後也跌破眼鏡「真的有人烤肉是沾沙茶醬？是我太落後，還是朋友太超前？」。不過該篇文章曝光後，立刻吸引了不少鄉民討論，其中有老饕就紛紛留言表示「用沙茶醬先醃過再烤很好吃，你傻傻的」、「 外面的烤肉攤不也塗沙茶？」、「我家也是用沙茶醬烤耶」、「韓國朋友很愛，烤肉、火鍋都要加」、

▲許多老饕見狀也紛紛表示萬用的沙茶醬在烤肉上也相當提味。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

× ▲許多老饕見狀也紛紛表示萬用的沙茶醬在烤肉上也相當提味。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

此外，留言串中也有內行人點出其實市面上的沙茶醬，在包裝上頭就寫著英文的翻譯名稱「barbecue sauce（燒烤醬）」，「你貼的圖裡面就有寫barbecue sauce了」、「它的英文就是烤肉醬啊」，而這個冷知識也讓不少網友驚喜表示「我的常識毀滅了」、「不講我都不知道原來沙茶醬英文是BBQ醬」，不過也有網友歪樓吐槽「怎麼不是hot pot sauce（火鍋醬）」。（編輯：楊智傑）