水煮蝦子別直接下鍋！內行曝多加「1步驟」：鮮嫩又不腥
蝦子種類眾多，舉凡泰國蝦、草蝦、明蝦等，而喜歡吃海鮮的人，通常都對「蝦子」愛不釋手，蝦子鮮甜Q彈的口感更是讓人欲罷不能。不過，《小楊聊美食》就指出，若要水煮蝦時，千萬別直接下鍋煮，只要多加一步驟，保證蝦子鮮嫩又不腥。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 00:10:13
《小楊聊美食》表示，蝦子的做法相當多元，其中最能保留營養的吃法是「水煮」，接著要教這道菜的步驟，首先要準備好蝦子、蔥、生薑、大蒜以及調味料，把蔥切成蔥花、薑切成片，大蒜則直接切成蒜末。
第二步是處理蝦子裡的蝦線，就是將蝦鬚、蝦頭上的尖刺剪掉，然後再把蝦線挑出來。《小楊聊美食》提醒，在菜市場購買蝦子時，要注意若是不夠新鮮，可能會影響到它的營養價值，且也有可能影響到肉質的鮮美程度。
《小楊聊美食》指出，第三步是水煮蝦的關鍵「醃製蝦子」，把處理好的蝦子放入碗中，加入料酒與薑片、食鹽、白糖、白醋、生抽，醃製15分鐘左右。煮之前多加這一個步驟，就是要讓蝦子去腥，並提升風味。
第四步是，在鍋裡倒入適當的水，加一些生薑片、蔥段、食鹽、料酒還有食用油，等水滾了之後就可以放蝦進去。煮的時間不用太長，可以觀察蝦身是否變紅，且呈現彎曲狀，如果都有出現，就可以直接撈出來了。
《小楊聊美食》提到，蝦子撈出來時，可以先放到冷水裡沖一下，再放入碗裡，這樣可以讓蝦的肉質更加美味。最後只要記得多一個「醃蝦」的步驟，就可以讓蝦子鮮嫩又沒腥味。（編輯：許智超）