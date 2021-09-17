「蒜頭」是配料界的百搭女王？老饕更曝1絕招：超級好吃
在各式各樣的料理中，時常能見到廚房必備辛香料之一「蒜頭」的蹤影，而近日就有網友在網路上表示疑惑「『蒜頭』是配料界的百搭女王？」沒想到更有老饕曝光了1個絕招，直言「超級好吃」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-17 11:08:32
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「人可以有多喜歡蒜頭啊？」的文章表示，「好奇大家對蒜頭都是抱持什麼態度？覺得好吃還是不喜歡呀？」原PO更直言「因為我本身是不太喜歡蒜頭的味道，但男友卻超愛蒜頭，甚至認為蒜頭是配料界的百搭女王，不僅百搭，還畫龍點睛」，甚至更說出「家裡蒜頭一空，一定要馬上補貨，出門去外面吃小吃或路邊攤，甚至還會帶一條蒜泥醬出門，以備不時之需...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「炒青菜好吃、煮雞湯好吃、配香腸超好吃」、「蒜頭雞、蒜泥白肉、蒜香麵包、大蒜香腸都是我的最愛」、「帶什麼蒜泥，整顆蒜頭吃起來才爽」、「超級愛蒜頭，有蒜泥一定加爆」、「超愛蒜頭，那種蒜泥也有買過，但還是比較喜歡切碎，還保有點顆粒的生蒜頭」、「愛蒜頭，可以加蒜頭的一定要加」、「蒜頭真的很棒，我也超愛」。
更有老饕曝光了「蒜頭搭白飯」是更好吃的絕招，「我還有配白飯吃過，有夠香」、「每次煮飯也都加超多蒜頭」、「我煮白飯的時候裡面會加蒜頭，超愛」、「蒜頭配白飯超好吃」。（編輯：王柏文）