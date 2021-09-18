中秋節「烤蔬菜霸主」是哪個？答案一面倒推2菜品：很猛
每年到了中秋節，許多都會趁著連續假期與家人朋友一起烤肉團聚，今年受到疫情影響，不少民眾為了親朋好友彼此健康已經許久沒有碰面，這次假期終於可以配合防疫政策下見個面。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「中秋節『烤蔬菜霸主』是哪個？」沒想到網友們答案紛紛一面倒的力推2個菜品，直言「真的很猛」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-18 10:21:04
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「推薦烤肉時喜歡吃的蔬菜」的文章表示，「這禮拜就是烤肉節了，過幾天要來準備週末烤肉的食材，除了青椒、茭白筍、玉米和各種菇類之外，想說再多準備一些不同的蔬菜，大家烤肉的時候還喜歡吃什麼蔬菜呢？麻煩推薦一下」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「茭白筍」和「杏鮑菇」是最為適合拿去烤的蔬菜，「唯一支持，杏鮑菇」、「茭白筍」、「認真說，茭白筍」、「奶油杏鮑菇」、「杏鮑菇、青椒、絲瓜」、「香菇、杏鮑菇，各種菇類」、「茭白筍和杏鮑菇搭肉不錯啊」。
甚至更有人點出了華麗組合「蘋果＋砂糖」和「絲瓜＋蛤蜊」，許多鄉民更直言，可以讓一些不敢吃杏鮑菇的人，在烤肉時有著更多的選擇。（編輯：王柏文）