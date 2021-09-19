他吃火鍋竟撈出「神祕果殼」！行家抖出真相：沒它不行
台灣人普遍喜愛吃火鍋，不論平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，是與親朋好友齊聚吃麻辣鍋或吃到飽，只要用料鮮美、價位適宜往往客人都絡繹不絕，但近日卻有一名網友在網路上分享他吃火鍋時，竟撈出了一個「神祕果殼」，這讓行家網友看完後，直言「火鍋中沒它不行啊」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 09:02:12
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「麻辣火鍋裡面這是啥東東啊」的文章表示，「我在麻辣火鍋發現這東西，他叫什麼名字啊」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，湯勺上有個「神祕果殼」，這讓原PO非常疑惑「感覺是個可以不用存在的東西，誰能告訴我它在湯裡面是負責什麼的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「應該是豆蔻」、「小肉豆？」、「荳蔻啊」、「豆蔻，是一種常見香料，做菜提香去腥」、「完全就是荳蔻啊，很重要」、「火鍋裡沒荳蔻不行啊，沒辦法提味」。
事實上，有行家指出，荳蔻被視為最佳的調味料，它也適合放入滷味、燉菜與火鍋中增添風味，但是要注意如果用量太的話會發苦。豆蔻可以有效地祛腥增香，烹飪時，放入草豆蔻可以去異味、增辛香。川菜中常用到草豆蔻，火鍋底料裡面就有草豆蔻，麻辣燙裡面也有草豆蔻，所以荳蔻是火鍋裡面不可或缺的一員。（編輯：王柏文）