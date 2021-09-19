電鍋煮蛋出意外！蛋黃秒變「中秋滿月」 應景畫面全讚翻
中秋節連假到來，但今年受到疫情影響，多縣市祭出戶外烤肉禁令或相關規定，許多人改成和親友團聚，一同賞月、吃月餅。近日，就有網友分享，她用電鍋煮蛋後，卻發現蛋黃直接「離家出走」了，但奇特的造型十分應景，貼文一出，也讓網友不禁驚呼「來賞月的！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 09:53:07
原PO在《婦仇者廚房》貼出一張照片，並表示自己用電鍋煮蛋，沒想到打開一看，發現蛋黃「離家出走」了。只見一顆圓滾滾的蛋黃雖然連著蛋白，卻完全暴露在蛋殼外，讓她忍不住說「前世美麗營養的蛋，但今生…蛋黃哥你怎就離家出走了」。
貼文曝光後，吸引7千多名網友按讚，紛紛留言回應，「這蛋黃也逃的太完美了」、「蛋黃的出走，是滾球式滑鼠的追求，還是蛋白的不挽留？」「孩子長大了想要獨立」、「太扯了啦，蛋黃沒pro」、「好高超的技術」、「蛋殼：留下來或是我跟你走XD」、「這是一顆有靈魂的蛋黃欸」。
此外，也有不少人認為，蛋黃的造型相當應景，「提早月圓了」、「來賞月的！」「哇塞！這簡直是中秋節佳作」、「真的很應景，中秋節快樂」、「蛋黃：別攔我，我要去當偽月亮了」、「好像月亮，好可愛！」「好有意境的蛋呀」、「蛋也想過中秋！恭喜獲得滿月一顆」。（編輯：許智超）