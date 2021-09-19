拿到整大包「黑色條狀物」！老饕一眼看出真身：熬湯極品
現代人能吃到的東西越來越多元，因此有不少罕見的食品逐漸被淡忘。就有網友收到朋友送來的「黑色條狀物」，相當疑惑究竟是什麼？然而老饕們卻一眼看出真實身分，大讚這是「熬湯極品」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 19:21:27
原PO在臉書《家常菜》發文求助，自己一回家就收到寄來的整包「黑色條狀物」，令她相當困惑「這是什麼東西有人知道嗎？感覺像是是鄉下朋友自己種、曬的，要怎麼料理呢？」
畫面曝光立刻有不少老饕解答「這是菜豆乾、長豆乾，現在很貴一斤要3佰多，也很少人在賣」、「菜豆仔乾，這是古早味，好吃」、「長長的長豆曬乾後的樣子，煮大骨湯、豆乾湯非常美味」、「豆子乾，煮排骨超好吃，現在很稀少了！珍貴的手工長豆乾，有錢都吃不到的好東西」、「加排骨和一點點自己醃製的瓜跟包膜的蒜頭稍微拍開最後試口味超棒的湯頭，喝過了，一定忘不了」。
隨後也有內行人補充，「要先泡水，把裡面的髒東西洗乾淨」、「乾菜豆，要浸泡在煮軟」、「豆仔乾鄉下老人家才會曬城市是看不到的好東西，價格也不便宜」、「非常懷念的古早味，菜豆水煮熟後，會有掉出來的種子，小時候會用針線串起來，可吃又可玩」。（編輯：潘毅）