啥部位最適合煮牛肉湯？內行曝「唯一推薦」：不油又清香

牛肉麵是不少台人喜愛的美食之一，大多又分為「清燉」和「紅燒」兩種口味，而吃牛肉麵時，還可依個人喜好來選擇要純湯、瘦肉，或是半筋半肉。而近日有網友就在PTT提問「適合煮牛肉湯的部位？」釣出內行分享「一生唯一推薦」，大讚「不油又清香」。

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原PO在PTT cookclub板以「

適合煮牛肉湯的部位

」為題發文，他詢問大家「請問要燉煮牛肉湯，美牛要買哪個部位呢？不是牛肉片是牛肉塊，還有煮出來的湯不要很油，謝謝。」

▲有網友在PTT提問「適合煮牛肉湯的部位？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起熱論，許多行家紛紛推薦

牛腱

，「很多清燉牛肉麵店用牛腱，清香好吃」、「牛腱，煮透會變半筋半肉，不油」、「牛腱超級好吃！」「牛腱切幾片+薑絲一碗放電鍋就是牛肉湯」、「推薦台灣黃牛，牛腱、牛腩都可以，不油不礙胃！」「清湯就牛腱，我喜歡牛腱牛腩比例 2：1」、「不喜歡油就牛腱」、「牛腱一生推」。

另也有網友直指「牛筋膜，便宜，有肉有筋，不用燉太久就有化開感，覺得比牛腱更好吃」、「買牛小排來燉啊，很快就能好」、「結締組織多的肌肉部位適合燉煮，牛肩肉之類的，牛腱也是，軟嫩如菲力這種部位則不適合久燉」、「上週用牛頰肉做牛肉湯不錯，嫩且不油」、「牛肋條，比較均勻」。（編輯：許苡晴）