夜市買10杯跳1次太紅！遭爆「臉臭不想跳」 正妹回擊了
先前在桃園興仁夜市一間果汁攤位上，推出只要有人一次購買10杯，兩位正妹店員就會獻上「爆紅魔性舞蹈」，影片在抖音上熱烈瘋傳，也吸引全台不少人前往朝聖，因而爆紅。不過，隨著聲量直線攀升，也有不少人指出「臉越跳越臭了，不想做活動就停止」。對此，正妹本尊也親自回應。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 18:22:21
《NOWnews》曾報導，位於桃園市八德興仁花園夜市一間果汁店，推出民眾只要一次購買10杯，兩位正妹店員就會跳近日超夯的「中國老總」魔性舞步，其中一位身高較高的為「奈奈」；而另一位則為「貢丸」，兩人透過該活動，不僅替果汁店打響知名度賺錢，也讓自己人氣高漲。
但隨著活動時間拉長，不少網友卻發現有民眾朝聖的影片中，兩人表情越跳越怪異，直指「怎麼沒什麼笑容了啊？不想跳不要勉強」、「臉越跳越臭了，不想做活動就停止」、「只有我覺得她們越跳表情越不對勁嗎？」
對於網友質疑，其中一位正妹奈奈曬出與貢丸合照反擊「這次10杯跳一次的意外爆紅，隨著客流量大，網上很多人都對我們的臉部表情進行評論，跳到現在我們跳了幾百次，每天忙到沒有時間吃飯、人潮一來也不會停過、我們真的很累，不是沒有拒絕客人過，而是很多客人從很遠的地方為了我們而來，那我們還能拒絕嗎？」
語句間透露出因為活動爆紅，但也相對帶來體力巨大的耗損，不少網友紛紛聲援「我只能說我還是看不膩！支持」、「網路酸民就只會出一張嘴啊」、「妳們也真的辛苦了...希望老闆能幫你們加薪水」、「老闆真的要加薪水+1」、「老闆如果能加薪更好，因為真的連沒去現場都感覺得出很累」、「希望可以改成合照之類的方式，跳一百多次不累才怪，還要被酸真的不OK！」（編輯：張嘉哲）