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買10杯就跳一次！「夜市正妹」洗腦舞爆紅　本尊秒被挖出

▲兩位可愛的正妹，在果汁攤販熱舞，吸引不少人目光，更有不少網友在抖音看到影片後，現場朝聖。（圖/抖音＠crystal.7311）
▲兩位可愛的正妹，在果汁攤販熱舞，吸引不少人目光，更有不少網友在抖音看到影片後，現場朝聖。（圖/抖音＠crystal.7311）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 17:04:12

雖然現在疫情相對趨緩，夜市也有開放攤販營業，但仍有不少民眾能減少外出就盡量不出門，因此即便攤販出來擺攤，也不見得有良好的營收，商家勢必得想一些辦法，才能夠鞏固自己的收入。而近日在抖音上，就出現兩名可愛又漂亮的正妹在熱舞，地點位在夜市的一間果汁店，在網路上一瞬間爆紅，話題度爆高。

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不少網友近日在抖音瘋狂上傳「兩位正妹」的跳舞影片，並且打上「抱歉了錢包，這太香了」只見影片中，兩位長相甜美可愛的正妹正在熱舞，跳的正是最近超火紅的「中國老總」這首歌，搭配歌詞「陳總在夜總會，林總在茶館睡，王總蹦迪嗨到天亮還沒醉」，超洗腦又魔性的舞步，讓人路過都忍不住想多看幾眼。

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▲兩位可愛的正妹，在果汁攤販熱舞，吸引不少人目光，更有不少網友在抖音看到影片後，現場朝聖。（圖/抖音＠ak30678gg）
而根據網友說法，這是果汁店推出的活動，只要一次購買10杯，兩位正妹就會獻上「爆紅魔性舞蹈」，地點位在桃園市八德興仁花園夜市，仔細點選tag的話，可以發現在過去一個月，已經有無數網友前往朝聖，且抖音上看兩位正妹跳舞的觀眾，早已突破千萬人次，不少網友紛紛回應「嗚嗚想當王總」、「這真的好可愛！眼睛還會笑欸」、「戴口罩都能感覺笑臉迎人，超級可愛」、「我女的都覺得好可愛，加油！這時候做生意真的不容易」。

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▲網友神出兩位夜市跳舞女生本尊，分別為奈奈（左）以及貢丸（右），兩人也常常在抖音一起拍攝影片。（圖/抖音crystal.7311）
而也有人好奇找出兩位正妹的真實身份，發現兩位年紀並不大，都是可愛的小妹妹，推測應該只是去打工，影片中比較高的為「奈奈」，而另一位則為「貢丸」，如今兩人透過該活動，不僅替果汁店打響知名度賺錢，也讓自己人氣高漲，兩人的抖音都有不少死忠粉絲，網友也紛紛敲碗「這個要加薪吧！」、「要求加薪啦」、「如果是打工真的要加薪，疫情好一點再去捧場」、「希望可以換一首喔，這首跳很久了」。（編輯：張嘉哲）

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▲奈奈曾在IG發出與果汁攤販的合影，不少網友紛紛朝聖。（奈奈IG）
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