月餅不能放微波？行家曝「危險後果」　2家電加熱更安心

隨著中秋連續假期進入尾聲，不少民眾除了得好好收心迎接上班上課，家裡收到的柚子和月餅也得趕緊吃完，不過各方親友們寄送的月餅成份、包裝各不相同，有些民眾會拿到微波爐加熱後再吃，對此，台電就提醒民眾在拿月餅放進微波爐前，記得仔細檢查，如果是蛋黃酥或包有蛋黃的月餅，放微波爐裡微波就可能會炸開！

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中秋節應景同時也讓不少民眾大飽口福，除了堆得高高的柚子外，許多民眾家裡也擺了不少中秋的月餅禮盒，不過如今月餅口味也愈來愈豐富，除了紅豆泥、綠豆餡、肉餡外，最經典的莫過於包著鹹蛋黃的蛋黃酥，不過若想將月餅放進微波烤得熱騰騰之前可得注意了！

日前台電就在臉書粉專《電力粉絲團》發文提醒民眾，月餅想微波加熱要注意「是否內有整顆蛋黃」，如果是蛋黃酥或包有蛋黃的月餅，放微波爐裡微波就可能會炸開，因為蛋黃外層有薄膜又被餅皮包住，

微波加熱時蒸氣會被悶在裡面

，

一旦無法承受就會在微波爐內爆開

，台電同時也建議民眾如果真的想熱熱吃，可以用烤箱或電鍋不加水乾蒸方式加熱。

▲台電提醒民眾內含蛋黃的月餅不適合放進微波爐加熱。（圖／翻攝自台電臉書粉專《電力粉絲團》）

此外，使用微波爐時除了確認蛋黃內餡外，也有幾點注意事項不可輕忽，包含「加熱時人勿離開，要留意加熱情況」、「番薯和肉類等有可能迅速燃燒食材，要依使用手冊建議時間加熱」、「加熱時間不確定時，建議以短時間且分次方式」、「連同包裝加熱時，要確認包裝是否註明『可微波』」、「勿使用金屬容器」、「高功率電器，請留意用電負載情況」。（編輯：楊智傑）