中秋出遊卻破戒！素食湯撈出肉塊　她崩潰：只想好好用餐

中秋連續假期進入尾聲，不少人都在假期結束前把握時間與家人一同聚餐，不過若開開心心出門，遇到這樣的事恐怕會敗興而歸！日前有名女網友提到，自己趁著中秋連假帶著吃素的一家人到餐廳用餐，沒想到卻在素食湯底撈到一塊「帶骨雞肉」讓茹素多年的家人全破戒，傻眼之餘也將用餐經過分享到網路論壇上掀起熱議。

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中秋假期出門在外，總是希望能平安出門、用餐愉快，不過日前就有名女網友透過社群論壇《Dcard》還原了整起用餐過程，他提到自己和家人們到了南投某間餐廳用餐，並解釋由於曾經吃過該間餐廳的台中分店，於是抱持著同樣期待入座用餐，並事先跟餐廳告知要素食，沒想到上菜過程中除了接連送錯外，等到全家人開始喝湯時，竟從中撈出一塊「帶骨雞肉」，讓全家人相當錯愕。

▲原PO在 素食湯底撈到一塊「帶骨雞肉」。 （圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，當下茹素多年的家人相當傻眼「我媽的臉感覺晴天霹靂我們都不敢說話，點了一桌的菜都不想吃了」，而當天餐廳主管也出面致歉、退錢，並承諾將重新換鍋湯，將餐點打包外帶，只是隔天當她加熱打算煮給奶奶吃時，又看見「同塊肉在湯裡飄」還被奶奶目睹，這就讓她無奈直呼「我們目的也不是想要什麼賠償了，真的就只是想要好好用餐吃到素食餐點而已，怎麼搞到很複雜這樣」。

完整經歷曝光後，也掀起了兩派網友的論戰，其中就有民眾站在店家立場強調「建議你們去全素餐廳就好，也不用造成人家的麻煩」、「吃素如果真的很要求的話，我是建議只吃素餐廳的，不要去外面葷食的點，再大的餐廳廚房都沒你們想的嚴格把關」，但也有網友表示「餐廳標榜有賣素食了，擺明不就是也想要賺素食者的錢呢？而且點菜出餐，有好幾道都出錯，不能生氣嗎？」，不過也有網友緩頰提出建議「我覺得中秋連假會特別特別忙，如果你們在意就要去專門的素食店吃飯，因為忙起來失誤率超高，而且不是專業素食店其他配料（油啊清湯啊…之類的小配件）你也不知道是不是素食」。（編輯：楊智傑）