唐揚炸雞和鹹酥雞有何不同？內行曝「4差異」：各有千秋

鹹酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選，而鹹酥除了灑上胡椒、梅粉及辣椒粉外，許多店家還提供了蒜頭、九層塔、洋蔥等配料來增添美味口感。近日有網友就在PTT提問「唐揚炸雞和鹹酥雞有什麼不一樣？」問題釣出內行解答，直曝「4大差異」，認為各有千秋。

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PTT八卦板

表示，明明都是肉醃一醃沾粉下去炸，可是唐揚炸雞就是比較好吃又不油膩，鹹酥雞越吃越油耗味，他並直問「台灣盜版就是不如日本正版嗎？而且好像都沒有店專賣唐揚炸雞，唐揚炸雞和鹹酥雞有什麼不一樣？」

▲網友在PTT討論唐揚炸雞和鹹酥雞有何不同。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起熱論，許多專業吃貨紛紛認為，麵衣、醃料、肉的部位及調味粉皆不同，「差在鹽酥雞胡椒粉」、「主要是醃漬方式和沾的粉不一樣」、「醃料也不同...唐揚有薑味，鹹酥雞是五香味」、「醃料有差，另外唐揚雞多用腿肉，台灣鹹酥雞多用胸肉 」、「皮啊！經典台式的是地瓜粉或麵粉的乾粉當作外衣，日式炸雞大多數是以粉漿為衣」、「炸粉差異、用肉差異、醃料差異」、「鹽酥雞加胡椒粉九層塔，唐揚雞加高麗菜絲」、「麵衣也是關鍵，像上面有講到台式會有地瓜粉，日式有的甚至標榜是無麵衣的。」

另還有網友直指「日式都甜甜的」、「還的一樣都是炸雞，名字不同，價格不同」、「一個有九層塔一個沒有」、「都是用油去炸醃肉，然後國家口味不同而已」、「唐揚雞肥肉比較多」。（編輯：許苡晴）