牛排「蘑菇醬」早已沒人選？老饕吐「2+1」吃法：神搭配
台式牛排能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，深受不少民眾喜愛，而近日就有網友在網路上表示疑惑「牛排『蘑菇醬』早已沒人選？」沒想到就有老饕吐露了「2+1」吃法，直言「真的神搭配」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 11:23:41
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台式牛排要淋蘑菇醬還是黑胡椒醬？」的文章表示，「之前有去神戶吃貴桑桑的和牛鐵板燒，吃完後都覺得台灣的什麼家的牛排，吃起來都像牛肉乾」，原PO更直言「現在吃的一些台式牛排，都沒問我要淋什麼醬，端來直接就蘑菇醬在上面...這些醬放久了會看到半凝固，結合鐵板上的殘油，真的很噁心...請問有沒有台式牛排要淋蘑菇醬還是黑胡椒醬的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「牛排加玫瑰鹽」、「A1醬配夜市低階肉肉，高階肉海鹽而已」、「唯一支持蘑菇醬」、「雙醬不然就黑胡椒，只有蘑菇根本就屎」、「台式牛排都馬醃過，不醬灑海鹽也不錯，還能順便測試肉有沒有問題」、「組合肉其實用什麼都沒差」。
但最多老饕吐露了「2+1」吃法，是為「雙醬＋番茄醬」，「雙醬，然後吃的時候另外沾番茄醬」、「當然是」、「我都雙醬+番茄醬」、「雙醬+番茄醬才是王道好嗎，神搭配」。（編輯：王柏文）