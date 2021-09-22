自助餐炒冬粉都不會糊？內行曝「2招」：條條分明又超香
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，近日就有網友在臉書提到，為何自助餐店的炒冬粉，炒好放置一段時間也不會糊？貼文曝光引發熱議，內行網友立刻分享「2撇步」，讓炒冬粉不黏又香氣逼人。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 13:18:17
原PO在臉書社團《家常菜》提到，為什麼自助餐店炒的冬粉，炒好放置一段時間也不會糊掉，還能「條條分明」，但自己在家炒出來的冬粉，卻很容易糊成一團，想知道自助餐店的炒冬粉祕訣究竟為何。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「水下太多才會糊」、「泡的時間不用過久，就可以條條分明，而且炒的時候水要多一點，下冬粉以前記得先調味試味道」、「油夠多就不會糊」、「油要稍微多！就跟炒河粉概念一樣，不然會黏住哦」、「還有湯汁的時候就要關火，不然沒湯會爛爛」。
對此，有內行網友分享炒冬粉的「2撇步」，就是先用溫水或熱水泡過，再滴入一點香油，炒出來不會黏在一起且更香，「熱水泡出自己喜歡的軟度後撈出來瀝乾水份，滴些香油拌開，就不會成坨或太爛」、「泡過水後，再用溫水去搓洗冬粉，這樣炒的時候就不會糊」、「冬粉一定要熱水泡才不會糊」、「溫水浸泡後用拌的，表面只要有油就不會沾著」。（編輯：賴詠璿）