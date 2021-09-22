台南最推哪家牛肉湯店？在地人「標準答案」曝：去排隊吧
擁有悠久歷史的台南，不但有著古蹟、美景，更因為擁有眾多美味小吃被譽為美食之都，其中牛肉湯更是名氣響亮。就有作家好奇「台南人只推一家牛肉湯會推哪家？」貼文也立刻引起在地人給出「標準答案」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 22:37:51
作家我是小生今（22）日臉書上發文提到「台南人只推一家牛肉湯會推哪家？」貼文立刻有不少在地人被釣出回應「以前文章還不用排隊時都會大老遠騎車過去喝，自從開始排隊後就沒去了」、「這個問題二師兄說過了，標準答案是我家巷口那家」、「時間很多就六千，想額外吃台南最好吃鹹酥雞就吃阿財，吃完去對面買友愛」。
後續小生也笑稱「我是建議觀光客都喝文章，不要喝我家巷口那家就好」，更有不少台南人贊同回應「正確，不要搶我家附近的」、「標準台南人～通通大推凌晨要排隊的那家，這樣你們白天就不會出來跟我們搶了」、「台南人必推我家巷口 狂勝其他家」、「當然是推六千跟文章，然後我都去巷口秘藏店家」、「真正的台南人都不會希望觀光客跑來自己常去的那幾家牛肉湯...我男朋友說的，真正好喝的牛肉湯都做在地客」、「台南人沒有再喝名店的辣，都馬是自家巷口的」。（編輯：潘毅）