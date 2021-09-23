自助餐「3句」夾菜攻略！老饕認了：這樣省錢 原因曝光
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，結果朋友突然出聲提醒「1句」，讓他非常驚訝，隨後貼文引來內行人點出「自助餐夾菜三句名言」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 07:50:58
原PO在PTT貼文指出「每一次去自助餐夾菜的時候，看到鮭魚都覺得好香喔！看起來就很好吃，可是朋友跟我說吃自助餐的時候，千萬不能夾魚，說這樣是為了我好？請問真的是這樣嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「付錢就可以夾阿」、「千萬不要，除非你財富自由，不然你夾了會母湯喔」、「自助餐夾魚....真勇者」、「有錢人才會去自助餐夾魚」、「可以夾，但你這餐就吃那塊鮭魚」；也有網友透露自助餐三句夾菜名言「沒錢夾肉，有錢夾雞腿，財富自由夾魚」引來不少人盛讚「這個回覆專業」、「這名言太專業了XD」、「專業的三句，這樣真的會省錢」。
事實上，《NOWnews》先前也曾報導『男自助餐夾3菜「爆衝180元」！行家一看傻眼：這不能夾啦』，其中該名男子就是到自助餐夾了鮭魚、荷包蛋以及高麗菜，沒想到結帳時被收180元，讓他當場傻眼，不少內行老饕表示「基本上去自助餐絕對別夾海鮮，真的被當盤子」、「自助餐敢夾魚的都財富自由」、「自助餐夾海鮮價格都翻兩倍啊」、「自助餐不能夾海鮮啦」。（編輯：張嘉哲）