爌肉飯配什麼湯最經典？老饕曝「唯一正解」：解膩又爽口

台灣小吃種類應有盡有，其中，爌肉飯是許多人心目中的銅板美食之一，而「爌肉」是將

，通常會搭配醃菜及筍絲。近日就有網友好奇詢問大家「爌肉飯搭配什麼湯比較經典？」對此，許多老饕紛紛曝光「唯一支持」，認為技清爽又解膩。

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表示，香噴噴的白飯上面淋了一些肉汁，放上一塊用竹籤穿過的爌肉，放顆滷蛋或豆腐，熱騰騰的香氣，真的很好吃！不過，在享用爌肉飯時總想喝口湯，他便發文詢問大家「爌肉飯搭配什麼湯比較經典？」

▲不少人認為吃爌肉飯要配貢丸湯才經典。（示意圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起討論，大家紛紛留言「香菜蘿蔔」、「絕對是味增湯」、「豬血蘿蔔湯，要加多一點青蔥」、「四神啦」、「筍子或者蘿蔔」、「四神湯，再配半熟滷蛋、油豆腐、醃黃蘿蔔」、「一律建議豬血湯」、「控肉飯啊！那肯定虱目魚肚湯啊！搭其他的都是異端！」「絕對是味噌湯跟白菜滷」。

而綜合網友意見，貢丸湯是最多老饕推薦的，「貢丸湯正解」、「貢丸湯，清淡口感很搭」、「絕對是貢丸湯」、「蘿蔔貢丸湯，去油膩」、「加爆香菜芹菜胡椒的貢丸湯」。（編輯：許苡晴）