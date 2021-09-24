韭菜只能當水餃餡？內行授「正宗北方食譜」：吃過就上癮
韭菜具有獨特香氣，是許多民眾喜愛的食材之一，尤其常被用於包餃子。對此，就有網友詢問大家「韭菜除了包水餃還有什麼煮法？」問題曝光後掀起熱議，釣出許多內行人分享撇步。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 15:04:26｜2021-09-24 17:21:04
原PO在臉書社團《家常菜》發文，透露自己家裡有在種韭菜，但韭菜料理方法卻一直讓他頗為苦惱，請教大家「除了可以包水餃，還有什麼煮法？」
許多老饕紛紛不藏私分享食譜，「清燙淋醬油膏」、「汆燙、冰鎮、擠乾水份、擺盤、撒柴魚片、芝麻、淋日式醬油或胡麻醬」、「炒蛋或是作成螞蟻上樹」、「可以做韮菜蛋餅」、「炒肉末，我兒女可以配2碗飯」、「蒼蠅頭、韭菜炒豆乾或竹輪或甜不辣、韭菜炒杏鮑菇」。
其中最多網友推薦「韭菜盒子」，更有一位達人詳細傳授撇步，「韭菜盒子啊！皮：500g麵粉、300g溫水、15g沙拉油；餡：韭菜切碎拌上一層香油，和豆腐乾碎、粉條碎、雞蛋碎混合在一起。加李錦記蠔油、醬油、五香粉、鹽、蔥花、蝦皮，鍋子裡燒一湯匙沙拉油，燒熱之後淋到上面的蔥花五香粉上面，攪拌均勻就可以包了。正宗北方韭菜盒子的做法」，手把手分享料理作法，獲得許多網友按讚。（編輯：倪浩軒）