泡麵霸主換人當？女拆開「8包噴出」嗨炸 眾驚：哪國的
泡麵因為其方便又便宜的特色，成為不少人正餐及宵夜的首選，而隨著人們飲食習慣改變，廠商為了迎合大眾口味，商品也越來越推陳出新。近日，就有網友分享自己第一次食用一種名為「螺獅粉」的泡麵，拆開8包炸出讓她感到非常新奇，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 13:31:05
原PO在「Dcard」貼文指出「某天看YT看到有人開箱螺螄粉，看著看著就想說買來吃吃看，結果一拆開包裝，竟然有8包內容物在裡面，每一包字都很大，用途一目瞭然，不過那個麵要煮8分鐘，我還以為我在煮義大利麵，成品搭配酸筍、酸豆角、黑木耳夢卜、花生和腐竹，真的口感好豐富！有沒有人沒吃過的？」
貼文一出，網友紛紛回應「螺獅粉！我最愛的即食麵」、「這個還有加臭加辣版的，更好吃」、「我跟家人都超級愛」、「之前在大陸生活一段時間，路邊直接買一碗大概台幣40幾塊，有一陣子瘋狂到一週吃三次」；不過也有人認為「吃過一次真的不想再吃，味道太臭，不能接受」、「這哪國的泡麵啊，怎麼這麼豐盛」、「我還真的沒吃過」、「有看過，聽說很臭沒試過」。
事實上，網友分享的螺獅粉是大陸廣西柳州的一種風味小吃，是由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成，一般來說口味較重，帶有酸辣口感，近幾年做成泡麵、方便麵的樣式販售，深受不少老饕熱愛。（編輯：張嘉哲）