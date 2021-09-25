COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡麵霸主換人當？女拆開「8包噴出」嗨炸　眾驚：哪國的

▲泡麵因為其方便又便宜的特色，成為不少人正餐及宵夜的首選。（示意圖／取自unsplash）
▲泡麵因為其方便又便宜的特色，成為不少人正餐及宵夜的首選。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 13:31:05

泡麵因為其方便又便宜的特色，成為不少人正餐及宵夜的首選，而隨著人們飲食習慣改變，廠商為了迎合大眾口味，商品也越來越推陳出新。近日，就有網友分享自己第一次食用一種名為「螺獅粉」的泡麵，拆開8包炸出讓她感到非常新奇，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「某天看YT看到有人開箱螺螄粉，看著看著就想說買來吃吃看，結果一拆開包裝，竟然有8包內容物在裡面，每一包字都很大，用途一目瞭然，不過那個麵要煮8分鐘，我還以為我在煮義大利麵，成品搭配酸筍、酸豆角、黑木耳夢卜、花生和腐竹，真的口感好豐富！有沒有人沒吃過的？」

▲
▲網友分享自己開箱螺獅粉的實品照，一袋拆開裡面還有8包配料。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「螺獅粉！我最愛的即食麵」、「這個還有加臭加辣版的，更好吃」、「我跟家人都超級愛」、「之前在大陸生活一段時間，路邊直接買一碗大概台幣40幾塊，有一陣子瘋狂到一週吃三次」；不過也有人認為「吃過一次真的不想再吃，味道太臭，不能接受」、「這哪國的泡麵啊，怎麼這麼豐盛」、「我還真的沒吃過」、「有看過，聽說很臭沒試過」。

事實上，網友分享的螺獅粉是大陸廣西柳州的一種風味小吃，是由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成，一般來說口味較重，帶有酸辣口感，近幾年做成泡麵、方便麵的樣式販售，深受不少老饕熱愛。（編輯：張嘉哲）

▲
▲螺獅粉配料豐富，不過因為酸辣、臭的口感，不少人不能接受。（圖/Dcard）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀