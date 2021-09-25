月底只剩1千元怎麼活？男悲喊：吃土10天　網曝激省食譜

現代人就算努力理財、省吃儉用，但薪水卻永遠只有那麼一點，到了月底總是覺得錢不夠用，在付清帳單後難免會遇上「月底吃土」的困擾，不少小資族或大學生也因此常在月底時困窘的吃起泡麵、吐司充飢，日前就有網友在PTT上無奈表示自己距離下次發薪水還剩下10天，身上卻只有張千元大鈔，話題曝光後釣出不少過來人紛紛給出自己的「激省食譜」，希望能幫助到他。

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這名網友日前在八卦版上無奈表示，最近自己把帳單跟貸款繳完後，身上的伙食費就只剩下一張千元大鈔，而距離下次發薪水還得撐上10天左右，卻也不想真的去和有需要的民眾到愛心廚房搶資源，這就讓他相當困擾不知道該如何分配這剩下的伙食費1000元，還自嘲「有沒有1000塊要怎樣活10天的八卦？」，希望鄉民們能提供建議來救救他這個「窮鬼」。

▲只剩下一千元的伙食預算該如何在10天之內仔細運用？（示意圖／翻攝自 Misfit Entrepreneur）

文章曝光後引發不少熱烈討論，其中許多過來人就按照不同的食材、料理方式，統整了不少激省的食譜和食材分享給原PO，「買便宜五花肉煮滷肉飯，買些青菜來自己燙，再一包米，滷一鍋可以吃好幾天」、「買馬鈴薯+胡蘿蔔+洋蔥煮一大鍋咖哩，吃很多天」、「有電鍋就簡單，一鍋米塞香菇或地瓜或南瓜一起煮，上面疊一層盤子再看煮什麼」、「煮義大利麵，蒜頭+25塊九層塔就能炒一盤，義大利麵一包大概在4、50塊左右，可以吃好幾餐」、「一餐煮一杯米，兩袋米400元就夠撐過10天了」。

另外也有內行表示，可以上連鎖超市或黃昏市場挑選便宜的食材或銅板價的外食做出三餐變化，既能省錢又不怕吃得不營養，「全聯買6折即期豬牛肉、不太美觀的19塊花椰菜、12、13塊的金針菇」、「大賣場這陣子中秋後一堆打折」、「黃昏市場，空心菜一把十塊」、「找白飯跟湯吃到飽的自助餐店，外帶裝白飯裝到爆」、「傳統市場買米+青菜+雞蛋+豆腐」、「可以買超商即期品」。（編輯：楊智傑）