香菇雞湯煮不出阿嬤的味道？內行丟「1物」秒香甜：有差
雞肉的料理方式十分多元，其中燉雞湯的香味四溢總是令人驚艷，深受不少老饕喜愛，而香菇雞湯更是家庭餐桌上非常受歡迎的雞湯經典款。不過就有位網友苦惱表示，香菇雞湯煮不出「阿嬤的味道」，問題曝光後釣出許多老饕不藏私分享撇步。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 16:00:06
原PO在臉書社團《家常菜》發文，認為自己煮不出香菇雞湯的香味，苦惱請教大家「誰能教我如何煮出香菇雞湯有阿嬤的味道？」並透露自己煮雞湯是用埔里香菇約6朵大的、農家土雞半隻、紅棗6顆、老薑少許等食材。
看到原PO的煮湯食材，許多內行婆媽都點出少一味關鍵佐料「蔭瓜」，「加一點蔭冬瓜，馬上給妳整屋子的古早香味」、「要加蔭瓜」、「加一點蔭瓜和一些蛤蜊及一點香油」、「我阿嬤的香菇雞湯有土雞、香菇、自己醃的蔭瓜、蒜頭」、「加了蔭瓜就有阿嬤的味道」。
另外也有網友建議，「古早味調料都很單純，想像阿嬤的年代有什麼物資，放那些就對了，不要太複雜」、「煮香菇雞湯不需要放太多食材，如果你放的是太空包栽培的香菇一定不香的」、「乾干貝加幾顆進去，湯頭甘甜棒極了」、「用電鍋燉煮，會比較入味」。（編輯：倪浩軒）