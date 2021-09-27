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上高中才能喝可樂　林杰樑遺孀揭教子超狂家規

▲林杰樑（左圖）有「俠醫」、「社會的良心」封號，妻子譚敦慈近日上節目分享2個兒子近況。（圖／林杰樑臉書、新聞挖挖哇YouTube）
▲林杰樑（左圖）有「俠醫」、「社會的良心」封號，妻子譚敦慈近日上節目分享2個兒子近況。（圖／林杰樑臉書、新聞挖挖哇YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-27 18:42:04｜2021-09-27 19:07:00

毒物科權威林杰樑醫師過世8年，妻子譚敦慈近日上節目分享2個兒子近況，也公開嚴格的家規，例如高中才可以喝可樂，睡覺不能帶手機到房間等，引起話題。

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▲上月5日是林杰樑逝世8週年，譚敦慈分享丈夫看診的照片，寫下「深深懷念」。（圖／林杰樑臉書）
▲上月5日是林杰樑逝世8週年，譚敦慈分享丈夫看診的照片，寫下「深深懷念」。（圖／林杰樑臉書）
譚敦慈在節目《新聞挖挖哇！》表示，大兒子林泓楨現在在大陸當住院醫生，二兒子林浩楨在念台大醫學系大三，外界都以為是她和林醫師鼓勵小孩念醫科，其實不是，兩個兒子都真心熱愛醫學，成績也很優異，讓譚敦慈很放心。

▲譚敦慈2個兒子都熱愛醫學。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
▲譚敦慈2個兒子都熱愛醫學。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
此外，譚敦慈透露，從來不會因為孩子成績好就稱讚他們，她起初也不知道兒子成績好，直到有次祭拜林醫師，無意間發現一疊兒子的獎狀，才知道兒子成績很好，後來兒子上大學，每年都拿獎學金，但卻沒花掉，非常節儉，有時成績達到門檻，也不會主動申請獎學金，因為覺得老師很努力教學，學生反過頭去要錢，是很奇怪的事。

談到教養方法，譚敦慈說，家中沒有買過電視，都是帶孩子種菜、挖地，到戶外活動，兒子也會看武俠小說和漫畫，吃的方面，因為咖啡因對身體不好，她規定小孩國中才可以吃巧克力，高中可以喝可樂，大學可以喝茶，20歲可以喝酒，入社會可以喝咖啡，還有每天要睡飽8小時，睡覺前手機要放在客廳地上充電，不能帶到房間。

▲譚敦慈表示，2個兒子從小習慣家中規定，不會覺得奇怪。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
▲譚敦慈表示，2個兒子從小習慣家中規定，不會覺得奇怪。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
雖然家裡規矩多，但譚敦慈說，因為大人也是這樣做，兒子從小到大已經養成習慣，有時跟同學到外面吃飯，沒人點燙青菜，兒子就會出手點，「因為他會覺得青菜是他人生中一定要吃的東西。」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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