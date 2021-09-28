風潮過了就棄養？路邊見「天竺鼠發抖」 網嘆：心疼車車
今年初定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》紅遍全台，導致不少民眾對於故事內可愛的天竺鼠產生興趣想要飼養，當時就掀起一波勸人再三思考的飼主「勸世文」，打退許多一時衝動的粉絲，不過日前仍有網友發現自家門口竟出現2隻遭人遺棄的天竺鼠，躲在紙箱發抖的樣子讓她心疼不已，更讓不少網友氣憤表示支持找出狠心棄養的飼主。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 16:51:25｜2021-09-28 16:52:15
選擇養寵物就意味著得負起牠一生的照顧責任，日前有名民眾在臉書社團《爆料公社》上發文表示，自己住家外頭時常遭人亂丟垃圾、偷東西，沒想到今（28）早竟然在紙箱內撿到2隻天竺鼠，一開始還聽附近的阿姨說是「有兔子」，仔細一看才知道是兩隻看起來方成年的天竺鼠，正躲在紙箱內瑟瑟發抖。
這名網友紀錄下發現天竺鼠的畫面，之後更先暫時帶回家中裝籠照料，並發文痛斥「這次還有附一包飼料跟兩個碗，覺得這樣亂丟在別人家門口人家就要幫你養？可以有點公德心嗎？」，更努力調閱監視器喊話一定要找到棄養者，同時也聯絡民間救援團體，將這兩隻無辜的天竺鼠轉交專業人士手中。
畫面曝光後許多網友也相當不捨，紛紛留言感嘆「天竺鼠車車熱潮過了，從前幾個月開始棄養或送養潮出現…感覺剛成年的天天而已」、「這種人根本不是有良心給飼料，只是覺得佔空間所以一起丟給你而已」、「中秋節棄養潮」、「心疼車車」、「那麼大了，還捨得丟掉，也太沒良心了，就算不養至少也幫牠找個新主人吧！」。
事實上，今年初本站就曾報導《天竺鼠車車紅翻天！飼主曝「殘酷現實」：別跟風買來養》，透過飼主角度分享過來人觀點，勸民眾想飼養前務必三思。此外，根據《動物保護法》第5條第3項規定，飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養，違反者將依據同法第29條第1項第1款處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：楊智傑）