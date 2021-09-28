風潮過了就棄養？路邊見「天竺鼠發抖」　網嘆：心疼車車

今年初定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》紅遍全台，導致不少民眾對於故事內可愛的天竺鼠產生興趣想要飼養，當時就掀起一波勸人再三思考的飼主「勸世文」，打退許多一時衝動的粉絲，不過日前仍有網友發現自家門口竟出現2隻遭人遺棄的天竺鼠，躲在紙箱發抖的樣子讓她心疼不已，更讓不少網友氣憤表示支持找出狠心棄養的飼主。

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選擇養寵物就意味著得負起牠一生的照顧責任，日前有名民眾在臉書社團《爆料公社》上發文表示，自己住家外頭時常遭人亂丟垃圾、偷東西，沒想到今（28）早竟然在紙箱內撿到2隻天竺鼠，一開始還聽附近的阿姨說是「有兔子」，仔細一看才知道是兩隻看起來方成年的天竺鼠，正躲在紙箱內瑟瑟發抖。

▲民眾發現天竺鼠遭人棄養。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

這名網友紀錄下發現天竺鼠的畫面，之後更先暫時帶回家中裝籠照料，並發文痛斥「這次還有附一包飼料跟兩個碗，覺得這樣亂丟在別人家門口人家就要幫你養？可以有點公德心嗎？」，更努力調閱監視器喊話一定要找到棄養者，同時也聯絡民間救援團體，將這兩隻無辜的天竺鼠轉交專業人士手中。

▲原PO打開紙箱才發現竟然有兩隻天竺鼠被丟在路邊紙箱內。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）